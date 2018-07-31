31.07.2018, 19:45

При вступлении в должность министра Мягги обещал отойти от дел своей фирмы. Но не отошел?

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rus.delfi.ee
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При вступлении в должность министра Мягги обещал отойти от дел своей фирмы. Но не отошел?
Kollaaž

Тайво Паю, вступивший в апреле в должность исполнительного директора принадлежащего министру государственного управления Янеку Мягги пиар-агентства Powerhouse, около месяца назад покинул данное кресло.

По словам Паю, причиной стали различные взгляды на будущее фирмы и то, что его рабочие обязанности исчерпали себя.

Янек Мягги признает, что как в этом случае, так и ранее (после вступления в должность министра) принимал участие в деятельности фирмы. Напомним, что при вступлении в должность министра Мягги обещал, что до конца срока не будет заниматься делами фирмы.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, который замещает премьер-министра Юри Ратаса во время его отпуска, сказал, что если Мягги обещал что-то до вступления в должность, то должен это и исполнить. Более подробно Рейнсалу комментировать не пожелал, поскольку не обсуждал еще этого вопроса с самим Мягги.

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