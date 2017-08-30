При Таллиннской реальной школе появится центр точных и естественных наук

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла детальную планировку центра точных и естественных наук при Таллиннской реальной школе. Его цель – предоставить всем таллиннским школам возможность поднять уровень преподавания точных наук до мирового уровня, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт напомнил, что у Таллинна три приоритета в сфере образования: приведение в порядок школьной сети, обновление учебной среды и применение лучших практик. ”Создание подобного центра соответствует всем трем целям. Мы хотим утвердить детальную планировку осенью 2017 года, после чего можно будет приступить к проектированию”, — сказал Кылварт.

”Для развития точных и естественных наук необходимо создать в Таллинне современный центр компетенции, который позволит максимально применить современный подход к обучению, будет поддерживать индивидуальное и социальное развитие учеников, послужит развитию учебных, творческих и предпринимательских навыков”, — уточнил Кылварт.

Вице-мэр добавил, что новое здание решит такие давние проблемы Таллиннской реальной школы, как недостаток общего пространства и условий для занятий спортом. Новые учебные помещения будут доступны не только для учеников Таллиннской реальной школы, но и для учеников всех таллиннских школ. Это позволит выполнять домашние задания и практические работы в лабораториях с современным оснащением.

Рядом со зданием Таллиннской реальной школы по адресу Эстония, 6, появится здание высотой до четырех этажей, с одним подземным этажом. Детальная планировка охватывает площадь 1,72 га на углу улиц Эстония и Г. Отса. Старое здание школы признано памятником истории и архитектуры. Детальная планировка находится в соответствии с общей планировкой Таллинна, ее реализация соответствует интересам общественности.

Новое здание появится на территории нынешней спортивной площадки. Оно будет соединено с нынешним школьным зданием на уровне первого и подземного этажей. Детальная планировка предусматривает, что историческое здание останется на виду и будет иметь главное значение. Перед составлением архитектурного проекта будет объявлен соответствующий конкурс. После утверждения детальной планировки Таллиннский департамент городского планирования и Кесклиннаская районная управа организуют экспозицию.