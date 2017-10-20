При новой модели финансирования профессионального образования училища получат дополнительные средства

Министерство образования и науки направило на согласование законопроект, в соответствии с которым с 2018 года будет использоваться новая модель финансирования профессионального обучения. При финансировании теперь будут учитывать не только места по госзаказу, но и деятельность и результаты учебного заведения в целом, что будет сопровождать рост финансирования профессионального образования.

По словам министра Майлис Репс, базовое финансирование в следующем году позволит обеспечить профессиональным училищам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. На следующем этапе финансирование на основе результатов позволит внедрять современные образовательные нововведения, обеспечить лучшее взаимодействие с предпринимателями и работу учебных заведений над общими проектами — этого ждут как работодатели, так и сами учебные заведения. ”От использования новой модели выиграют все учебные заведения, потому что по сравнению с нынешним годом появятся дополнительные средства в размере 3,25 миллиона евро, на которые в том числе можно обеспечить и лучшую организацию работы опорных специалистов”, — добавила министр.

Новая модель состоит из финансирования базового и основанного на результатах

Базовое финансирование фиксируется на три года, это делается для того, чтобы обеспечить училищам стабильность бюджета при планировании экономических расходов и расходов на персонал. При расчете базового финансирования учитывается число учащихся, то, в каких областях ведется преподавание, размер зарплаты преподавателей, специфика профессий, наличие учащихся с особыми потребностями, необходимость в опорных специалистах и здания и помещения, в которых располагается учебное заведение.

Базовое финансирование обеспечивает школам наличие средств для проведения основной деятельности. При переходе на новую модель, уровень финансирования не понизится ни для одного училища. Общий объем средств базового финансирования составляет 66 миллионов евро в год, что на 3,25 миллиона больше, чем в этом году. Большая часть дополнительных средств предназначен для того, чтобы обеспечить работу опорных специалистов.

Финансирование, основанное на результатах, призвано отметить выдающиеся достижения училищ. В его основу лягут показатели результативности, которые соответствуют важным стратегическим целям государства. Это, например, доля учащихся, завершивших обучение в номинальный срок, доля выпускников, решивших продолжить обучение или занятых на рынке труда, доля выпускников, сдавших профессиональный экзамен и доля учащихся. принявших участие в обучении на рабочем месте.

Цель финансирования, основанного на результатах — обеспечить наличие средств для сотрудничества с вузами и предприятиями. Доля этого финансирования составляет 9% от бюджетной части финансирования деятельности профессиональных училищ.

Вместе с финансированием на основе результатов, внедрение новой модели предполагает использование дополнительных средств в размере 9,85 миллиона евро.

Нынешняя модель финансирования профессиональных училищ основывается на количестве учебных мест по государственному заказу, что, в случае изменения предпочтений учащихся, угрожает стабильности бюджета учебного заведения. Также в действующей модели не учтены в достаточной степени работа опорных специалистов, наличие молодых людей, нуждающихся в индивидуальном подходе и не мотивирует училища показывать лучшие результаты.

В 2018 году планируется в качестве первого этапа применить модель базового финансирования и в случае выделения дополнительных средств из бюджета постепенно ввести и компонент финансирования на основе результатов.