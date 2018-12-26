При необходимости консультацию семейного врача можно будет получить по видео-звонку и 31 декабря

По словам семейного врача Сергея Саади, практика показывает, что во время праздников количество обращений к семейным врачам по сравнению с обычными, повседневными показателями, в основном, сохраняется на том же уровне. ”В тоже время центры семейных врачей закрыты или их рабочий день сокращен. Поэтому пациенты часто ищут совета в аптеке, по телефонной линии семейных врачей, в отделении скорой помощи. Теперь есть возможность получить персонализированную консультацию врача посредством видео-звонка, не выходя из дома, без длиной очереди или даже будучи в путешествии”, — говори он.

По словам Саади, основные проблемы, с которым люди обращаются во время праздников, связаны с простудными и хроническими заболеваниями, продлением срока действия рецептов на лекарства. Во время рождественских каникул люди много путешествуют, поэтому достаточно распространенной проблемой может стать желудочный грипп, несварение желудка, а также солнечные ожоги, особенно у маленьких детей. ”Благодаря тому, что врач имеет доступ к электронной истории болезни через платформу MinuDoc, консультация становится персональной — врач может эффективнее помочь пациенту, при необходимости выписать электронный рецепт или направление к специалисту”, — пояснил Саади. Медицинские консультации предлагаются на эстонском, русском, английском языках.

Minudoc.ee — это дистанционная услуга, которая позволяет пациенту получить персональную консультацию от квалифицированного врача посредством видео-звонка. Услугу электронной консультации врача в инновационной телемедицинской среде оказывают квалифицированные медицинские работники, имеющие соответствующую лицензию. Управлением и разработкой среды Minudoc.ee занимается стартап-компания Sentab Estonia OÜ.