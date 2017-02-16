При министерстве социальных дел будет создан совет по защите детей

Правительство приняло сегодня решение сформировать при министерстве социальных дел совет по защите детей, в чьи задачи будет входить определение целей и осуществление государственной политики по защите детей, разработка предложений по обеспечению благополучия и защите прав ребенка, а также подготовка рекомендаций по профилактической деятельности для защиты детей.

”Одна из задач совета по защите детей — принятие стратегических решений, которые обеспечат благополучие и защиту прав детей во всех областях”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

”Поддержка детей и профилактика возможных проблем нуждаются в более пристальном внимании. Создавая совет, мы надеемся вывести темы благополучия детей на первый план и ставить их на видное место при принятии политических решений в какой угодно области”, — добавила она.

В совет войдут представители Союза защиты детей, Союза городов Эстонии, Союза уездных самоуправлений Эстонии, Союза ученических представительств Эстонии и Союза молодежных объединений Эстонии, а также министр науки и образования, министр культуры, министр юстиции, министр внутренних дел, министр финансов, а также руководители департамента соцобеспечения и Института развития здоровья.

Председателем совета станет министр социальной защиты, в чью сферу ответственности входит координация политики по защите детей.