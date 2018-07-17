Президенты в отпуск не ходят: они просто берут паузу

В прошлом году по инициативе президента Керсти Кальюлайд была принята поправка к закону, упраздняющая 35-дневный отпуск для президентов. Несмотря на это, на начавшейся неделе Кальюлайд решила сделать паузу и провести время с семьей.

Как писало издание Eesti Päevaleht в прошлом году, поправки призваны уменьшить неразбериху с президентскими отпусками. Согласно действовавшему до этого закону, на время отпуска президента заменяет спикер Рийгикогу. Последний, однако, не может одновременно исполнять свою политическую функцию и быть президентом, в связи с чем должен выйти из партии и уйти из Рийгикогу. Покинувшему парламент спикеру нужно найти замену.

Такая бюрократия была слишком сложной, поэтому ни один президент своим правом отпуска так и не воспользовался. Когда Тоомас Хендрик Ильвес покидал свой пост, то у него насчитывалось 175 дней неиспользованного отпуска на общую сумму более 30 000 евро.

Пресс-секретарь президентской канцелярии Майлин Аасмяэ также сказала, что президенту отпуск не положен. ”Тем не менее у президента есть периоды, когда деловых встреч меньше. Как летом, так и зимой”, — отметила она.