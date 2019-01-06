06.01.2019, 14:10

Президентский прием пройдет в театре ”Эстония”, от нетрадиционного и модернового места отказались

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rus.delfi.ee
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Isadepäev aktus Estonia kontserdisaalis
Isadepäev aktus Estonia kontserdisaalisFoto: Jaanus Lensment

Торжественный праздничный прием по случаю Дня независимости республики президент Керсти Кальюлайд проведет в концертном зале театра ”Эстония”, потому что планировка помещений в Котле культуры, который также рассматривали в качестве альтернативы, не подошла организаторам.

"Как и в прошлые годы, на этот раз на приеме будут все полюбившиеся людям части — речь главы государства, рукопожатия и, конечно, вечеринка. И, как и всегда, мы предложим гостям блюда из различных уголков Эстонии”, — рассказала пресс-секретарь канцелярии президента Майлин Аасмяэ.

”Но все эти различные этапы приема задают определенные требования для залов и всевозможных подособных помещений — например, для прессы нужна отдельная комната, не говоря уже об организации питания и прочем, так что количество комнат, их планировка и размер играют имеют значение при принятии решения”, — добавил он.

Поскольку планировка помещений Котла культуры не может удовлетворить всем вышеперечисленным требованиям, для проведения президентского приема был выбран концертный зал ”Эстония”, который является, пожалуй, наиболее традиционным для этого местом.

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