29.05.2017, 19:37

Президентский прием этого года обошелся налогоплательщикам в 245 618 евро

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President Kersti Kaljulaid ja hr Georgi-Rene Maksimovski
President Kersti Kaljulaid ja hr Georgi-Rene MaksimovskiFoto: Tiit Blaat

Президентский прием в честь восстановления независимости в национальной опере ”Эстония” обошелся налогоплательщикам в 245 618 евро.

Именитые повара предложили гостям приемы около 18 000 соленых и сладких закусок. Всего над угощениями работало семь шеф-поваров с помощниками. Главная цель заключалась в придании ценности местного сырья и в представлении максимального количества регионов.

Как сказала руководитель по связям с общественностью президентской канцелярии Пирет Перт изданию Õhtuleht, нынешний концерт и последующий прием стоили 245 618,17 евро.

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