Президентский прием этого года обошелся налогоплательщикам в 245 618 евро

Президентский прием в честь восстановления независимости в национальной опере ”Эстония” обошелся налогоплательщикам в 245 618 евро.
Именитые повара предложили гостям приемы около 18 000 соленых и сладких закусок. Всего над угощениями работало семь шеф-поваров с помощниками. Главная цель заключалась в придании ценности местного сырья и в представлении максимального количества регионов.
Как сказала руководитель по связям с общественностью президентской канцелярии Пирет Перт изданию Õhtuleht, нынешний концерт и последующий прием стоили 245 618,17 евро.
Tallinn, Квартира, 188 000 EUR
Tallinn, Квартира, 100 000 EUR
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