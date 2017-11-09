Президент созывает совет по гособороне для обсуждения кризиса ИД-карт

Завтра утром президент Керсти Кальюлайд созывает собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

В обязанности совета входит обсуждение с точки зрения государственной обороны различных вопросов и выражение своего мнения, которое носит рекомендательный характер.

Последний раз совет созывался в январе 2015 года и апреле 2014 года для обсуждения конфликта на Украине, а также после стрельбы в школе в Вильянди.