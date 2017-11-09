09.11.2017, 15:15

Президент созывает совет по гособороне для обсуждения кризиса ИД-карт

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rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Priit Simson

Завтра утром президент Керсти Кальюлайд созывает собрание совета по гособороне с целью обсуждения путей разрешения кризиса ИД-карт, связанного с их уязвимостью.

В обязанности совета входит обсуждение с точки зрения государственной обороны различных вопросов и выражение своего мнения, которое носит рекомендательный характер.

Последний раз совет созывался в январе 2015 года и апреле 2014 года для обсуждения конфликта на Украине, а также после стрельбы в школе в Вильянди.

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