Президент назначила Яака Ааба министром госуправления

В четверг, 8 июня, президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса назначила Яака Ааба министром государственного управления.

Как сообщила пресс-служба канцелярии президента, глава государства освободила от должности министра госуправления Михаила Корба и назначила на этот пост Яака Ааба, передает rus.err.ee.

Официально Яак Ааб вступит в должность министра в понедельник, 12 июня, принеся присягу перед Рийгикогу.

Одновременно премьер-министр Юри Ратас поблагодарил оставляющего должность министра Михаила Корба.

"Михаил Корб самоотверженно работал над реформой государственного управления и административной реформой, и я благодарен ему за этот вклад", — сказал Ратас.