Президент наградила орденом и трех человек за разрешение кризиса ИД-карт

Президент Керсти Кальюлайд, наряду с другими, наградит Орденом Белой Звезды 5-й степени трех человек, которые внесли свой вклад в разрешение кризиса ИД-карт.

Прежде всего, это руководитель отдела eID Департамента государственной инфосистемы Маргус Арм, который сыграл ключевую роль в устранении уязвимости. ”Он разработал принципиальные предложения для разрешения кризиса и руководил командой разработчиков технических решений”, — пояснили в канцелярии президента.

Также награды был удостоен работник AS Nortal Каарель Распен, который ”внес большой личный вклад в предотвращение воплощения в жизнь уязвимости ИД-карт”, и Кайа Кирх, руководитель кризисной команды при Департаменте полиции и погранохраны.