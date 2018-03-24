Президент на TEDxLasnamäe рассказала о своем детстве и возможностях, которые есть у каждого жителя Эстонии

Президент Керсти Кальюлайд выступила на конференции TEDxLasnamäe с речью о возможностях, которые в Эстонии есть у каждого. Кальюлайд не понаслышке знает о том, что такое небогатое детство в Мустамяэ: на примере своей жизни она рассказала, что нужно делать, чтобы достичь успеха.

Приводим сокращенную речь президента:

Основной ценностью Эстонии является сила свободного выбора равных людей. Но зачастую глянцевые журналы пытаются создать у нас впечатление, что в Эстонии существует элита, а всем остальным остается в замочную скважину подсматривать за ее жизнью, например, по телевизору вечером 24 февраля.

Во многих демократических странах мира это действительно является серьезной проблемой. Так как, хотя наследственной элиты, дворянства нет, меритократическая элита существует и точно так же обеспечила свои позиции многим последующим поколениям.

Проблема существует и в недемократических государствах, но тамошняя элита, вероятно, не является меритократической и ее саму этот вопрос не беспокоит. Меритократия — это принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка, и, как говорит само словосочетание, завоевала свое место в обществе, благодаря знаниям, смелости и трудолюбию. И представьте себе, что часть людей и в западных демократиях обеспокоена тем обстоятельством, что даже такая элита снижает социальную мобильность общества. Меритократическая элита не воспроизводит себя с помощью денег. Она делает это через образование и связи, созданные в ходе получения образования .

И здесь мы приходим к тому, что по-прежнему делает нашу Эстонию очень приятным местом. Образование, которое мы получаем в Ласнамяэ или в Мустамяэ, приводит нас точно туда же, куда и образование, полученное в Английском колледже или Французском лицее — всё в тот же Тартуский университет и Таллиннский технический университет или в другой вуз Эстонии. При желании мы можем и в школе маленького города хорошо выучить английский язык, что позволит претендовать на учебные места на международном уровне. Европейский Союз через программу Erasmus дает возможность учащимся профессиональных и высших учебных заведений в ходе получения образования путешествовать по Европе и создавать связи. Каждая школа Эстонии достаточно хороша для того, чтобы молодые люди могли реализовать свои мечты.

Очень многие демократические и развитые страны не смогли сохранить единство системы образования — единую школу. Единая школа — это принцип организации системы образования, обеспечивающий преемственность и открытость всех ее ступеней от низшей до высшей; предполагает во всех типах образовательных учреждений единые принципы, цели и задачи воспитания и обучения, согласование учебных планов и программ различных ступеней обучения, одинаковый для всех уровень подготовки и единый набор обязательных учебных дисциплин. Тем самым создаются равные стартовые возможности для продолжения образования на более высоких ступенях и обеспечивается свободный выбор будущей профессии.

Во многих странах прилагаются серьезные усилия, чтобы ее восстановить. Но такие государства как Финляндия или Эстония, в которых единая школа поддерживалась все время, представляют собой намного более здоровое общество.

У нас каждый родитель знает, что его ребенок может стать кем-то, кем сам родитель стать не смог. Независимо от того, идут дела у человека хорошо или плохо, его дети могут построить свою жизнь как угодно. В Эстонии я не представляю себе, чтобы человек, который всей душой стремится получить высшее образование, не смог бы этого сделать. Да, людям с ограниченными возможностями получить высшее образование сложнее, чем другим, и этим мы должны заниматься отдельно, но здоровые люди на самом деле имеют равные возможности.

Да, легче ходить в школу, когда родители оплачивают лучшую частную школу и проживание. Но можно и по-другому. И в мои школьные годы встречались те, у кого денег или даже взятой из дома еды было больше, чем у других. Но могу подтвердить, что этим не определялись академические или, в последствии, жизненные успехи или неудачи моих однокурсников или других студентов нашего факультета. Определяющим фактором была собственная воля. Ребенок матери-одиночки мог свободно стать профессором. Обычный хаапсалуский парень — крупным предпринимателем. Деревенский мальчик — признанным философом, который живет за счет издания своих книг. Встречались и такие, кто прямо с детства был вынужден учиться без всякой моральной поддержки семьи, но и они справились.

Это и сейчас так. В Эстонии нет высеченной в камне элиты. Да, и у нас есть уже несколько поколений успешных предпринимателей, политиков, художников или писателей, но это не имеет ничего общего с монополизацией возможностей узким слоем общества.

Например, я и Андрус Кивиряхк из Мустамяэ. Таня Михайлова из Ида-Вирумаа. Да, у нас есть музыкальная династия Кырвитс, есть унаследованный интерес к политике во втором поколении семьи Калласов, Ратасов или Мустов. Но и они все являются выпускниками наших обычных вузов — таких, в которые может пойти каждый получивший среднее образование в Эстонии. Никто из нашей элиты не учился в школе со знанием того, что из этих и только из этих школ выпускаются сливки общества. Конечно, некоторые школы пытают создать о себе такое мнение. Но поскольку система высших школ, опять же, не является элитарной, и диплом об окончании элитной школы не дает какого-либо серьезного преимущества, а поступить в университет можно и после окончания другой школы, то закрытая элита в Эстонии не сформировалась и, вероятно, не сформируется.

Чем же определяется ход жизни человека, если не предначертанными обстоятельствами или рождением в какой-то прослойке или месте Эстонии? На мой взгляд, таким фактором является, прежде всего, образование, а затем смелость и желание чего-то добиться. TEDx — место обмена личным опытом. Каждый может рассказать о себе. И я тоже. Поэтому наконец я расскажу и о себе.

Я жила в Мустамяэ, росла без отца. Моя мама работала врачом, а бабушка юристом, советские власти обвинили ее в антисоветской деятельности, и после смерти Сталина она работала на проходной одного из институтов Академии наук. Других возможностей не было. В экономическом плане у меня никогда ничего не было, даже велосипеда. Могу вас заверить, по сравнению с моими одноклассниками в начальных классах, у меня был ужасающий гардероб. Это потому что у нашей семьи не было никаких знакомств в сфере торговли. Но у меня была школа, примерно с 9-го класса читательский билет библиотеки Академии наук, Ученическое научное общество и, с первых курсов университета, повышенная стипендия. Не то чтобы я хотела иметь пятерки по всем, даже по так называемым ”красным” предметам, но я очень хотела получить дополнительные 20 рублей, ведь 60 рублей намного лучше, чем 40… Хотя к моменту окончания университета ни 40, ни 60, ни 100 тысяч рублей не имели никакой ценности.

К счастью, пришли независимость и крона. Ее уже имело смысл зарабатывать и копить. Единственная проблема заключалась в том, что уровень зарплаты по полученной мной специальности был ниже, чем плата за детский сад за двух моих детей. Пришлось в дополнение к своему образованию пользоваться другими своими качествами и брать на себя риски. Риск учреждения собственного предприятия мы вдвоем с супругом взять на себя не могли. Он пошел на этот риск, а я работала в частном предприятии руководителем на зарплате, продавала телекоммуникационное оборудование.

Конечно, я ничего не знала о той технологии, которую продавала. Сначала не знала. Ну и что такого — читаешь и учишься. Дальше была банковская сфера, принцип тот же — читаешь и учишься. Если сам не справляешься, идешь слушать курс по телекоммуникации в ТТУ или получаешь в том же ТТУ степень магистра по управлению бизнесом. Все равно пригодится, если хочешь выстоять в турбулентные 90-е годы.

Оттуда дальше в бюро премьер-министра, куда меня пригласил Матти Маасикас, потому что ему были нужны те идеи, которые были в моей голове, а не то, что написано у меня в дипломе. Какая шутка судьбы — экономический советник премьер-министра с образованием биолога. Но мой работодатель был доволен, отношения между министерствами, Центробанком, Международным Валютным Фондом и Европейским Союзом складывались хорошо. Складывались, потому что мы говорили друг с другом, слушали друг друга, учились друг у друга и набирались опыта везде, где это было возможно. Вскоре и пресса начала иногда подписывать мои статьи ”Кальюлайд, экономист”. Прошу прощения, я никогда не писала этого сама, я никогда им не была и никогда себя таковым не считала. Но я могу справиться в сложной рабочей среде, когда необходимо при наличии множества разных мнений в конечном итоге что-то решить и сделать. Поэтому я не побоялась выставить свою кандидатуру на пост председателя Совета Тартуского университета, когда министр Аавиксоо назначил меня членом совета. И коллеги меня поддержали. Поэтому я приняла предложение Таави Вескимяги о работе в Европейской счетной палате. Да, я была ведущим специалистом по управленческому учету с дипломом MBA, но у меня не было опыта аудиторской работы. Да, мне надо было за оставшиеся два месяца до слушаний в Европейском парламенте уяснить для себя основы аудиторских методик, суть работы Счетной палаты и затем убедить Европейский парламент в том, что я справлюсь. И я справилась, мне помог Юри Раатма, который проходил стажировку в Счетной палате. Во время моего второго назначения представитель Европейского парламента по вопросам назначения членов Счетной палаты сказал, что у Кальюлайд мы не должны ничего спрашивать, ее надо просто поздравить с тем, чего она добилась.

Что мне помогло? Конечно, образование. Но не то, что я изучала. А то, что каждый раз, когда мне в жизни надо было что-то уметь, я изучала эту тему. Я читаю взахлеб, пока не начинаю чувствовать себя в данной теме уверенно. Я не вру, что умею и знаю, не стремлюсь оставить впечатление, что уже знаю. Поэтому всегда могу спросить у более умных. И последнее: смелость брать на себя ответственность, которую мне предлагают. Этому меня научил коллега Хенри Каар в Hansapank. Я очень сомневалась, идти ли мне в советники премьер-министра по экономике, потому что знала, что меня начнут упрекать в отсутствии формальной квалификации — экономического образования. Окончание MBA тоже не дает академической макроэкономической компетенции, а у меня это образование было незаконченным. Хенри сказал, не бойся — доверяй людям, которые предлагают тебе работу. Они приглашают и знают, почему. И это стало ведущим принципом моей трудовой жизни — доверять доверию других ко мне, но работать с полной отдачей, чтобы оправдать это доверие. Не бояться, что я не справлюсь, а работать во имя того, чтобы справиться.

В Эстонии каждый может кем-то стать. Если будет учиться и не будет бояться. Я хочу, чтобы так было всегда. Элита должна быть способна к самообновлению, тогда эта элита приносит пользу обществу. Ротация должна происходить не только среди политиков путем выборов, но и во всех других сферах. В эгалитарном обществе происходит ротация, свежие идеи, новые мысли способны влиять на общество. Закрепление коррупционной власти, расслоение образования и ограничение свободной конкуренции иным образом могут оказаться для нас опасными, потому что способны уничтожить среду для лучших мыслей и идей. Поэтому призываю вас — сохранение и защита демократии самое важное из того, что мы можем сделать. Демократический политик борется на рынке при помощи идей, он не использует общественные средства, чтобы убедить людей в том, что его партия — лучшая. Эгалитарная образовательная среда — следующее, что мы должны защищать, каждый ребенок должен иметь возможности. И далее — каждый в соответствии со своими интересами и надеждами в этой жизни. По собственной воле. Желаю вам сил и успеха!