Президент Литвы: безопасность Европы начинается в странах Балтии

Безопасность североатлантического альянса начинается в странах Балтии. Об этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила в ходе встречи с королем Бельгии Филиппом, который находится в Литве с визитом, сообщает пресс-служба президента.

Сегодня Грибаускайте встретилась с королем Бельгии Филиппом. Главная цель визита монарха в Литву — посетить бельгийских военных, служащих в батальоне сил передового базирования НАТО в Литве.

Стороны обсудили сотрудничество двух стран в рамках НАТО, а также необходимые дополнительные меры обеспечения безопасности и сдерживания в регионе.

Президент Литвы подчеркнула, что безопасность всего Альянса начинается в странах Балтии. Интенсивная и концентрированная милитаризация у восточных границ НАТО, направленные против Запада учения наступательного характера "Запад-2017", дислоцированные в Калининградской области ракеты средней дальности, попытки России посредством кибернетических и информационных атак оказывать влияние на результаты выборов в государствах Западной Европы — всё это представляет серьезную угрозу для жителей всей Европы, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметила Грибаускайте, и Литва, и Бельгия понимают, что главная угроза для континента исходит с Востока. Поэтому Европа настолько будет в безопасности, насколько будут в безопасности страны Балтии. Для этого необходимо реализовать подкрепленные конкретными военными мощностями меры сдерживания, говорится в сообщении.

По словам президента, присутствие военнослужащих из Бельгии и других шести союзников по НАТО на территории Литвы посылает мощный сдерживающий сигнал о том, что Альянс готов к отражению любой угрозы безопасности Балтийских стран.

Грибаускайте также отметила, что Литва высоко ценит проявленную Бельгией солидарност и ее решение направить в батальон сил передового базирования НАТО свою роту материально-технического обеспечения.

Бельгийские военные первыми прибыли в Литву и обеспечили беспрепятственную передислокацию военнослужащих и тяжелой военной техники других союзников. Президент также напомнила, что Литва постоянно ощущает прочную поддержку Бельгии.

После вступления Литвы в НАТО истребители ВВС Бельгии первыми заступили на охрану воздушного пространства Балтийских стран и затем еще неоднократно в порядке ротации осуществляли дежурство в Зокняй в Литве и на базе Эмари в Эстонии.

Главы государств также обсудили двусторонние отношения, сотрудничество в области предпринимательства, экономики, научных исследований и студенческого обмена, а также укрепление связей государств Северной Европы и Балтии со странами Бенилюкса.

После встречи в Президентском дворце главы государств посетили Руклу, где базируются бельгийские военные, служащие в батальоне НАТО