25.02.2017, 17:53

Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию

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rus.delfi.ee
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Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene Maksimovski
Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja härra Georgi-Rene MaksimovskiFoto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.

Президентский отпуск официально не оформлен, так как для этого необходим замещающий. Как это оформить юридически — не известно. Именно поэтому ни один из президентов в период празднования независимости официально не уходил в отпуск.

У Кальюлайд не запланировано ни одной официальной встречи. Советник президента Таави Ланнамяэ сказал Delfi, что Кальюлайд вернется в Эстония во второй половине следующей недели.

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