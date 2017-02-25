Президент Керсти Кальюлайд улетела отдыхать во Францию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась в семейный отпуск и сейчас находится во Франции.

Президентский отпуск официально не оформлен, так как для этого необходим замещающий. Как это оформить юридически — не известно. Именно поэтому ни один из президентов в период празднования независимости официально не уходил в отпуск.

У Кальюлайд не запланировано ни одной официальной встречи. Советник президента Таави Ланнамяэ сказал Delfi, что Кальюлайд вернется в Эстония во второй половине следующей недели.