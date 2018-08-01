01.08.2018, 11:56

Президент Каталонии опубликовал в Twitter фейковую фотографию Керсти Кальюлайд

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rus.delfi.ee
EST
Президент Каталонии опубликовал в Twitter фейковую фотографию Керсти Кальюлайд
Foto: Ekraanitõmmis

Президент Каталонии Ким Торра опубликовал в Twitter поддельную фотографию Керсти Кальюлайд, благодаря которой создается впечатление, будто Кальюлайд требует освобождения политзаключенных Каталонии.

За основу фейкового снимка взята фотография, на которой Кальюлайд требует освобождения украинского режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, пишет испанское издание E-Notícies.

"Эту фотографию не опубликовали ни одни СМИ, но я выложу ее сюда. Это — президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая требует освобождения политзаключенных. Это не маленький жест. Это первый раз, когда международный носитель власти требует их освобождения”, — написал Торра.

Под постом поставлено 3500 лайков, им поделились более 3000 раз.

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