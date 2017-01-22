Президент Эстонии Керсти Кальюлайд скорбит о смерти легендарного эстонского композитора Вельо Тормиса.

”Я склоняю голову в память в Вельо Тормисе. Среди нас больше нет великого человека, который смог соединить древний эстонский дух с сегодняшней культурой и бытием эстонцев. ”Песня моего народа для меня самая лучшая, самая красивая, самая ценная”, — говорил Композитор. Наша обязанность — хранить и сохранять его наследие, черпать из него мудрость, которую он нам оставил. Мои глубочайшие соболезнования близким Вельо Тормиса”, — написала перзидент.