”Я склоняю голову в память в Вельо Тормисе. Среди нас больше нет великого человека, который смог соединить древний эстонский дух с сегодняшней культурой и бытием эстонцев. ”Песня моего народа для меня самая лучшая, самая красивая, самая ценная”, — говорил Композитор. Наша обязанность — хранить и сохранять его наследие, черпать из него мудрость, которую он нам оставил. Мои глубочайшие соболезнования близким Вельо Тормиса”, — написала перзидент.
Президент Кальюлайд: я склоняю голову в память о Вельо Тормисе(8)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд скорбит о смерти легендарного эстонского композитора Вельо Тормиса.
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