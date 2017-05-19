19.05.2017, 14:15

Президент Кальюлайд вызвала к себе на беседу председателей коалиционных партий

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas kohtus Kadriorus president Kersti Kaljulaidiga
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

В пятницу главы коалиционных партий приехали в Кадриорг на встречу с президентом ЭР Керсти Кальюлайд, которая хотела поинтересоваться последними событиями во внутренней политике страны, передает rus.err.ee.

"Всем очевидно, что времена сейчас намного динамичнее, чем обычно", — пояснил ERR повод для встречи директор президентской канцелярии Тийт Рийсало.

По его словам, встречу президента с Юри Ратасом, Хелир-Валдор Сеэдером и Евгением Осиновским нельзя рассматривать, как кризисное совещание — президент просто хочет узнать из первых рук, каким образом ведущие политики оценивают и трактуют нынешнюю политическую обстановку.

"Президент регулярно встречается с председателями партий", — отметил Рийсало.

Точные темы беседы Рийсало не обозначил, но отметил, что в числе прочего обсуждались и налоговые изменения, которые создали противостояние между коалицией и оппозицией, а также предпринимателями.

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