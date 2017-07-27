Президент Кальюлайд во время визита на малые острова Эстонии повстречалась и с тюленями

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд завершила свой визит по малым островам прогулкой к местам лежбища тюленей недалеко от острова Вилсанди, передает rus.err.ee.

"Рядом с Вилсанди находится место лежбища тюленей, где в хорошую погоду загорают сотни особей. К гостям они относятся с опаской, но при этом проявляют большой интерес. Когда мы медленно к ним приближались, то заметили торчащие головы уже издалека, а после того, как встали на якорь, некоторые тюлени отважились приблизиться к лодке. Самые смелые из них даже продемонстрировали свои навыки плавания. Визит и без того скрасила красивая природа небольших островов, а возможность посмотреть на тюленей стала приятным дополнением", — написала президент на своей странице в facebook.

Во время визита Кальюлайд посетила острова Рухну, Абрука и Вилсанди, передал портал err.ee.