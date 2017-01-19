В среду президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Ярвамаа, где познакомилась с местными предприятиями, учреждениями и гражданскими активистами. По ее словам, в Ярвамаа сильны местные общины, которые хотят сами что-либо сделать для своего уезда.

”Если есть люди, желающие сами что-то сделать, и есть самоуправление, которое со всей стороны также желает это поддержать — и поддерживает, то, верится мне, это и есть удачная модель — следствие административной реформы — для организации местной жизни”, — высказалась Кальюлайд после встреч с главами самоуправлений и активными гражданами.

Глава государства посетила в Ярвамаа и основную школу Вяэтса. ”Это — очередной пример, о котором мы не можем говорить как об ”обычной” школе. На самом деле, я у нас в Эстонии не видела ни одной школы, о которой можно сказать ”обычная”. Даже то, что в школе Вяэтса в любой момент можно в классе следить, сколько энергии в помещении затрачивается, или каков уровень содержания кислорода во вдыхаемом воздухе, уже делает процесс обучения намного интереснее”, — прокомментировала Кальюлайд увиденное.

Также президент посетила музей велосипедов и завод AS Konesko. О последнем она сказала, что это — хороший пример того, как чувство ответственности эстоноземельцев и их желание трудиться за пару десятков лет стали историей успеха и превратились в сотни рабочих мест.

Сегодня президент Кальюлайд находится с визитом в Вильяндимаа.