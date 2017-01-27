Президент Кальюлайд в добавок к зарплате получает 12 000 евро пособия

Керсти Кальюлайд получает президентскую зарплату суммой более 5200 евро в месяц. В добавок к этому на протяжении следующих трех лет она будет получать ежемесячное пособие от Европейской счетной палаты.

Пресс-служба Европейской счетной палаты сообщила Delfi, что, согласно законодательству Евросоюза, бывшие члены счетной палаты имеют право получать так называемое переходное пособие на протяжении трех лет после ухода с должности.

Цель данного пособия — гарантировать финансовую защищенность сотрудников палаты после их ухода с работы. Пособие выплачивается до того времени, пока сотрудник не устроится на работу с зарплатой такого же уровня, или пока не подойдет к концу трехлетний срок выплаты.

Размер пособия зависит от того, как долго сотрудник проработал в счетной палате. По словам пресс-секретаря президента Таави Линнамяэ, Керсти Кальюлайд проработала в счетной палате более 12 лет, поэтому она получает пособие в размере 60% от заработной платы (так как на новой должности она получает меньшую зарплату — прим. ред.).

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Таким образом президент Кальюлайд получает ежемесячно 5200 евро зарплаты и около 12 000 евро пособия, так как, согласно данным, ее зарплата в Европейской счетной палате составляла 20 000 евро.

Для сравнения, вступившая в 2009 году в должность президента Литвы Даля Грибаускайте отказалась от половины своей президентской зарплаты, которая составляла около 6100 евро. Аргументировала она это тем, что половина зарплаты полностью покрывает ее нужды, так как кроме президентской зарплаты она получает пособие суммой 7900 евро как бывший еврокомиссар.

Стоит отметить, что новый представитель Эстонии в Европейской счетной палате Юхан Партс будет получать подобное пособие только два года, так как законодательство было изменено.