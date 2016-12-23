Президент Керсти Кальюлайд сегодня провозгласила Закон об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о социальном налоге и других законов. Но все же она обращает внимание на проблемы при производстве закона.

"Я провозгласила сегодня Закон об изменении Закона о подоходном налоге, Закона о социальном налоге и других законов. Я сделала это несмотря на обстоятельства принятия закона, которыми я никак не могу быть довольна. Я считаю своей обязанностью обратить внимание на проблемы при производстве закона", — подчеркнула в своем заявлении глава государства.

"Я придерживаюсь мнения, что оставив этот закон непровозглашенным, я вмешалась бы в фискальную политику в той мере, в какой Конституция не дает мне права. Провозглашением закона я не даю оценки содержанию этой политики", — продолжила Кальюлайд.

Президент сегодня также провозгласила Закон о государственном бюджете на 2017 год.