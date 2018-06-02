02.06.2018, 15:42

Президент Кальюлайд требует называть ситуацию в Донбассе войной

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Deutsche Welle
EST
Kersti Kaljulaid avas Võrus ettevõtlusnädala
Kersti Kaljulaid avas Võrus ettevõtlusnädalaFoto: Anni Õnneleid

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что, говоря об Украине и Грузии, необходимо называть вещи своими именами. "Война есть война и оккупация есть оккупация", — заявила глава государства в Таллинне на конференции, посвященной памяти эстонского экс-президента Леннарта Мери. Ее слова приводит в субботу, 2 июня, пресс-служба президентской администрации.

По мнению Кальюлайд, на международном уровне по-прежнему используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".

"Основанный на правилах, демократический и либеральный мировой порядок сохранится, только если мы больше не будем притворяться, что на нас не оказывают давление те, кто считает, что интересы более сильных важнее свободы государств и народов", — уверена президент Эстонии.

В конце мая Эстония впервые провела ежегодные военные учения совместно с вооруженными силами Швеции.

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