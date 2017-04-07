Президент Кальюлайд: сегодняшняя атака в Стокгольме — трусливый и жестокий поступок

Президент Керсти Кальюлайд опубликовала в социальной сети соболезнования шведам по поводу сегодняшней атаки.

"Мне грустно. Произошедшая сегодня вечером атака против невинных людей на торговой улице в центре Стокгольма — трусливый и жестокий поступок. Я и все эстонцы в душе вместе с нашими хорошими соседями шведами. Мои глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Estland står vid Sveriges sida", — написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.