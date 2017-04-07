07.04.2017, 22:25

Президент Кальюлайд: сегодняшняя атака в Стокгольме — трусливый и жестокий поступок

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rus.delfi.ee
EST
Kersti Kaljulaid
Kersti KaljulaidFoto: Nikolai Lazarenko, Sputnik

Президент Керсти Кальюлайд опубликовала в социальной сети соболезнования шведам по поводу сегодняшней атаки.

"Мне грустно. Произошедшая сегодня вечером атака против невинных людей на торговой улице в центре Стокгольма — трусливый и жестокий поступок. Я и все эстонцы в душе вместе с нашими хорошими соседями шведами. Мои глубокие соболезнования пострадавшим и их близким. Estland står vid Sveriges sida", — написала Кальюлайд на своей странице в Facebook.

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