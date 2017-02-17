Президент Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства

Президент Керсти Кальюлайд просит парламент изменить систему отпуска главы государства. До сих пор президенты не отдыхали и причиной было то обстоятельство, что уход президента в отпуск согласно трактовке закона повлек бы путаницу и лавину бюрократии в работе парламента, передает rus.err.ee.



Директор президентской канцелярии Тийт Рийсало в четверг отправил спикеру парламента Эйки Нестору письмо, в котором просит законодателей проанализировать и в случае надобности уточнить законы и регуляции, чтобы обеспечить правовую ясность и применять регуляцию отпуска в реальной жизни, передает ERR Uudised.

Закон о служебных компенсациях президенту республики предусматривает право на отпуск длиной в 35 календарных дней. По мнению представителя президентской канцелярии, это означает, что президент во время отпуска не может выполнять свои обязанности и полномочия переходят спикеру Рийгикогу. Однако если спикер парламента начнет выполнять обязанности президента, он должен выйти из партии и Рийгикогу, придется назначить ему замену в парламенте, а задачи спикера будет выполнять первый вице-спикер.