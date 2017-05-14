Президент Кальюлайд призвала общество по достоинству оценить материнство

Общество должно по достоинству оценить материнство, призвала в своем выступлении в воскресенье по случаю Дня матери президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает rus.err.ee.

"Каждая мать хочет, чтобы ее материнский труд был замечен, — сказала Кальюлайд в своем выступлении на праздничном мероприятии в концертном зале "Эстония". — Матери ждут этого от отцов и от детей. Ждут, что материнский труд не будет принят как нечто само собой разумеющееся. Ждут они того же и от всего общества. От работодателей, от руководителей государства, а также от писателей и художников, тех, кто творит на родном языке".

"Труд матери по воспитанию детей — это не то, на что у общества есть естественное право, что общество могло бы просто потребовать от женщин. Стать матерью — это вопрос выбора. В том числе, выбора — как стать матерью и как ею быть, — продолжила Кальюлайд. — Счастье каждой матери и ребенка особенное. В той же мере важное и в той же мере особенное, к сожалению, и горе. Печаль каждого ребенка. Тревога каждой матери. Общество может проявить заботу, если разделит эти печали и горести. Разделенная печаль — наполовину меньше, разделенная радость — наполовину больше. Общество, которое умеет заботиться и замечать, потому и стабильно, что каждую печаль сокращает наполовину и каждую радость — увеличивает".

"В обществе, где способны заботиться и понимать, дети — на самом важном месте, поскольку так считают матери всех детей, — отметила Кальюлайд. — Выросшие в любви и ласке дети, повзрослев, сами щедро делятся вниманием к детям, пожилым, попавшим в беду людям. Заботиться о своих детях значит заботиться об Эстонии. Беречь наших матерей значит беречь Эстонию".