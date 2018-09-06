Президент Кальюлайд призналась, что была жертвой дискриминации, и объяснила, почему ее супруга редко видят

Кальюлайд признается, что работа президента для нее крайне увлекательна, она ни разу об этом не пожалела. Президент сделала одной из целей своего срока полномочий оказание внимания проблемам более слабых и беззащитных людей. Одна из из беспокоящих Кальюлайд тем — это домашнее насилие.

На вопрос Кярмаса, испытывала ли и она когда-нибудь домогательства или дискриминацию, насчет последнего Кальюлайд ответила утвердительно.

"Дискриминацию да. В Европейской счетной палате были выборы. И у нас в контрольной палате были выбраны руководители всех аудиторских палат. Пришел новый коллега. Никто из нас не был с ним знаком. Я спросила, поддержал ли бы он меня. Он даже не захотел со мной разговаривать, только сказал, что поддержит другого кандидата, потому что он мужчина", — вспомнила президент.

Кярмас поинтересовался, что Кальюлайд думает о том, что одежда и внешность женщин-президентов всегда под вниманием СМИ, а мужчины отделываются легче.

"Да, мне очень жаль их, они никогда не узнают, хорошо они одеваются или нет", — ответила президент.

Кальюлайд также объяснила, почему ее супруг Георгий-Рене Максимовский не играет такой большой общественной роли. "Это наше представление о том, какова роль супруга президента. Поддерживать тогда, когда обязанности этого требуют, а в другое время быть мне поддержкой дома".