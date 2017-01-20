Президент Керсти Кальюлайд сегодня отправила 45-му президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлениями по случаю его вступления в должность.

Кальюлайд заверила, что хорошие отношения с США очень важны для Эстонии, и выразила убеждение, что под руководством Трампа продолжится хорошее сотрудничество Эстонии и США в области обороны и кибербезопасности.

По словам президента Кальюлайд, она разделяет точку зрения, что для обеспечения коллективной безопасности НАТО страны должны достаточно вкладывать в развитие обороноспособности, и она горда, что Эстония одна их тех, кто тратит на оборону 2% от ВВП и вносит вклад военными в обеспечивающие международную безопасность миссии, в том числе в борьбу против терроризма.

Перед Европой и США стоит множество общих вызовов, нам нужно сильное трансатлантическое сотрудничество, потому что Европа и США вместе способны достичь большего, добавила президент. Вместе мы стоим за демократические ценности, права человека и свободы во всем мире.

Глава эстонского государства поздравила президента США со вступлением в должность и пожелала успеха в новой должности.