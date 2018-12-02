02.12.2018, 09:52

Президент Кальюлайд подписала в Йыхви указ о проведении парламентских выборов 2019 года

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rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaidi pressikonverents
President Kersti Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила в субботу выборы в Рийгикогу, которые пройдут 3 марта 2019 года. Указ о проведении выборов в парламент Эстонии XIII созыва Кальюлайд подписала 1 декабря в Йыхви, передает rus.err.ee.

3 декабря Республиканская избирательная комиссия распределит мандаты между избирательными округами, а на следующий день начнется регистрация кандидатов, которая завершится 17 января в 18:00.

23 января начнется период активной предвыборной агитации, в течение которого запрещена наружная политическая реклама.

21-24 февраля состоится предварительное голосование в назначенных избирательной комиссией местах, а 25-27 февраля — на всех избирательных участках. Электронное голосование пройдет 21-27 февраля.

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