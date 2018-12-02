02.12.2018, 09:52
Президент Кальюлайд подписала в Йыхви указ о проведении парламентских выборов 2019 года
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провозгласила в субботу выборы в Рийгикогу, которые пройдут 3 марта 2019 года. Указ о проведении выборов в парламент Эстонии XIII созыва Кальюлайд подписала 1 декабря в Йыхви, передает rus.err.ee.
3 декабря Республиканская избирательная комиссия распределит мандаты между избирательными округами, а на следующий день начнется регистрация кандидатов, которая завершится 17 января в 18:00.
23 января начнется период активной предвыборной агитации, в течение которого запрещена наружная политическая реклама.
21-24 февраля состоится предварительное голосование в назначенных избирательной комиссией местах, а 25-27 февраля — на всех избирательных участках. Электронное голосование пройдет 21-27 февраля.