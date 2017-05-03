Президент Кальюлайд отправляется с рабочим визитом в Швейцарию и Италию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня отправляется с четырехдневным рабочим визитом в Швейцарию и Италию. В ходе визита она выступит с докладом на международной конференции по управлению St. Gallen Symposium в Университете Санкт-Галлена и произнесет речь на конференции Firenzes State of the Union.
Вдобавок глава государства в ходе визита встретится с многими руководителями международных крупных предприятий, с министром экономики Швейцарии Йоханном Шнайдером-Амманном и главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье.
Главу государства в ходе визита сопровождают председатель правления EAS Ало Васк, ректор Тартуского университета Волли Калм, директор Генного фонда ТУ Андрес Метспалу, руководитель Института компьютерных наук ТУ Яак Вило, декан Факультета медицинских наук ТУ Маргус Лембер, Бо Хенрикссон и Юкка Патрикайнен из ABB AS, исполнительный директор Roche Eesti OÜ Кадри Мяги и вице-канцлер Министерства социальных дел Айн Аавиксоо.