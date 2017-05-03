Президент Кальюлайд отправляется с рабочим визитом в Швейцарию и Италию

President Kersti Kaljulaid Foto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня отправляется с четырехдневным рабочим визитом в Швейцарию и Италию. В ходе визита она выступит с докладом на международной конференции по управлению St. Gallen Symposium в Университете Санкт-Галлена и произнесет речь на конференции Firenzes State of the Union.