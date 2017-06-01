Президент Кальюлайд объяснила появление в Эстонии фашистов ”российской пропагандой”

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что ”российская пропаганда” пыталась показать, что в Эстонии есть фашисты и для этого их пришлось ”откуда-то привозить”. Об этом она сообщила в интервью в передаче ”Человек под Дождем” на телеканале Дождь.

Отвечая на вопрос о том, что в России ”немало мелких признаков того, что официальная Россия чрезвычайно популярна”, президент отметила, что жители Эстонии точно едины в одном — что в стране никто ”не хочет проснуться и ощутить себя жителем Российской Федерации”.

”Все хотят жить по европейским стандартам. Это касается жизни, свободы, ценностей, чтобы любой человек мог прикрепить к своей машине какой-нибудь своеобразный флаг и при этом не быть наказанным за то, что не поддерживает официальную точку зрения”, — подчеркнула глава государства.

Она добавила, что либеральную демократию в Эстонии ”ценят все”. ”Конечно, были случаи, когда кому-то было необходимо показать, что в Эстонии есть фашисты. И их пришлось откуда-то привозить, потому что они не смогли найти в Эстонии. Мы хорошо пониманием, откуда это идет, — это российская пропаганда”, — добавила Кальюлайд.

По ее словам, Эстония ”еще мало по сравнению с другими странам страдает от пропагандистского влияния”. Она привела в пример ”дело Лизы в Германии”. ”До этого мы не могли сказать, что немцы обращали внимание на риски в этой сфере. А потом однажды в Берлине стал возможен такой плакат: „Свобода в Германии решается также и в интернете””, — отметила глава государства.