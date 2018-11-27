27.11.2018, 15:30

Президент Кальюлайд об инциденте в Азовском море: это война в Европе

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rus.delfi.ee
EST 20
President Kersti Kaljulaidi pressikonverents
President Kersti Kaljulaidi pressikonverentsFoto: Taavi Sepp

Международное сообщество незамедлительно должно осудить агрессию России в отношении украинских военных кораблей в Керченском проливе, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Во вторник, 27 ноября, комментируя через свою пресс-службу воскресный инцидент в Азовском море, Керсти Кальлайд подчеркнула, что речь идет о войне, рассказывает rus.err.ee.

"В воскресенье Россия атаковала в Азовском море украинские военные корабли. Нам следует называть вещи правильными именами — это война в Европе. Украинский народ находится в состоянии войны с 2014 года, а Крым все еще оккупирован", — заявила глава государства.

"Я призываю международное сообщество и лидеров демократического мира присоединиться ко мне в этом заявлении и четко, недвусмысленно и немедленно осудить агрессию России и потребовать ее прекращения. Бесшумное признание инцидента означает де-факто признание оккупации Крыма. Международное сообщество, основанное на ценностях, не может себе этого позволить. Война в Европе не может и больше ни на один миг не должна расцениваться как нормальное положение дел", — подчеркнула Керсти Кальюлайд.

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