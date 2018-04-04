04.04.2018, 10:50

Президент Кальюлайд о Трампе: встреча прошла в радужном настроении, мы в одной лодке

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rus.delfi.ee
EST

Президент Керсти Кальюлайд сказала после встречи с Дональдом Трампом, что в фокусе были расходы на оборону и летний саммит НАТО.

Кальюлайд пояснила, что на саммите следует пересмотреть структуры управления, а также то, чтобы при необходимости, если возникнет реальная военная ситуация, войска были готовы двинуться и сколько времени это займет.

Она указала, что разговор шел о расходах на оборону и Трамп обеспокоен, что в Европе вкладывают недостаточно много. Планка в 2% от бюджета — это, по его словам, минимум, в случае США этот показатель составляет 4%.

Речь также шла о противовоздушной обороне, и Кальюлайд подчеркнула, что важно, чтобы находящиеся в странах Балтии войска НАТО чувствовали себя безопасно.

О Трампе она сказала, что встреча прошла в радужном настроении. Она похвалила позиции Трампа относительно безопасности. "Мы в одной лодке".

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