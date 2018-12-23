Президент Кальюлайд о миграционном пакте: я потерпела неудачу в своей работе, но общество все-таки не раскололось

Ведущий Прийт Кууск спросил, беспокоилась ли Кальюлайд, что правительство развалится. Кальюлайд сказала, что вообще не концентрировалась на этом, это не было ее должностной обязанностью. "Моей должностной обязанностью было попытаться не позволить этому расколу между понимающими и непонимающими вырасти. Очевидно, я потерпела неудачу в этой работе, потому что и сейчас вы спрашиваете у меня, почему у нас произошел раскол", — рассуждала глава государства.

Все-таки она отметила, что, по ее мнению, у нас все же на самом деле не произошло раскола, потому что среди нас нет тех, кого не беспокоила бы миграция. "В действительности же спорили о методе. Мы пытались передать этот месседж, он не дошел, и это место для раздумий, почему он не дошел".

В части внешней политики речь шла, например, об отношениях с Россией. Кальюлайд сказала, что беседовала с Путиным. В Париже на мероприятии на высшем уровне, где просто обменялись общими любезностями. Кууск спросил, могла ли бы зайти речь о том, чтобы Кальюлайд обдумала визит в Россию. "Если бы пограничный договор ратифицировали, то поехала бы, — сказала Кальюлайд. — Тогда я определенно сразу захотела бы поехать и поблагодарить за это. Но я, говоря о внешней политике, это уже довольно много говорила, что говорить нужно, даже если ни о чем не договоримся".