11.11.2018, 16:16

Президент Кальюлайд не поедет в Марокко, если не будет единства в отношении договора ООН по миграции

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rus.delfi.ee
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President Kersti Kaljulaid New Yorgis ÜRO peasekretäri Antonio Guterres'iga
President Kersti Kaljulaid kohtus New Yorgis ÜRO peasekretäri António GuterresigaFoto: Lauri Tankler

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению, передает rus.err.ee.

"Поскольку у нас в Эстонии единая внешняя политика, то нужно точно выяснить позицию правительства, прежде всего о юридических последствиях договора. Если это станет ясно, то сможем идти дальше, — сказала Кальюлайд ERR. — До тех пор, пока у нас нет консенсуса и неизвестна позиция правительства, комиссия по иностранным делам Рийгикогу договор не поддержит".

Кальюлайд добавила, что, учитывая нынешнюю ситуацию, в декабре ехать в Марракеш не стоит. По словам Кальюлайд, подписания договора в программе конференции нет: "Главы государств высказывают свою позицию и произносят речь".

По ее словам, канцелярия президента совместно с Министерством иностранных дел уже разработала программу пребывания в Марракеше: "Но она исходила из того, что в правительстве есть консенсус, и что тема была обговорена с МИД. Теперь выяснилось, что в правительстве нет консенсуса. Теперь нужно снова обсуждать эту тему. У Эстонии нет нескольких внешних политик. Мы работаем в этой сфере все вместе: МИД, правительство и я как президент".

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