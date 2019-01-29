Президент Кальюлайд наградит знаками отличия 112 человек, в том числе Ирину Эмбрих и Олега Гросса

В частности, Орден Белой звезды III степени получит шпажистка Ирина Эмбрих, а Орден Белой звезды IV степени — предприниматель и спонсор автоспорта Олег Гросс, а также литературовед и профессор Тартуского университета Любовь Киселева.

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