29.01.2019, 10:28
Президент Кальюлайд наградит знаками отличия 112 человек, в том числе Ирину Эмбрих и Олега Гросса(41)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед Днем независимости Эстонии наградит 112 человек знаками отличия.
В частности, Орден Белой звезды III степени получит шпажистка Ирина Эмбрих, а Орден Белой звезды IV степени — предприниматель и спонсор автоспорта Олег Гросс, а также литературовед и профессор Тартуского университета Любовь Киселева.
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