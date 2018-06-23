Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет

Собственная сила и воля — вот самая большая гарантия нашей безопасности. Мы реагируем на кризисы, связанные с безопасностью, всем народом — например, в лесных пожарах этого засушливого лета. Народ вышел вместе с профессиональными спасателями, и профессиональные спасатели знают, как действовать вместе с добровольцами.

Несчастья все-таки случаются. Иногда их невозможно предотвратить. К сожалению, следует признать, что, некоторые пожары начались из-за наших собственных действий. Еще предстоит много работы, чтобы каждый почувствовал свою предупреждающую ответственность вести себя так, чтобы, по меньшей мере, не было несчастий, которых можно избежать. В этой работе спасатели также действуют вместе с добровольцами. Спасибо всем добровольцам из спасательной сферы, в числе которых всегда много членов Кайтселийта. Нет худа без добра — каждое совместное разрешенное событие демонстрирует, что мы были бы вместе и действовали бы так же в случае серьезного кризиса, связанного с безопасностью. Именно эта готовность является лучшей профилактической работой, которую мы можем делать. Народ, который всей душой хочет себя защищать, как раз и находится под защитой. То, что у нас есть готовность, навыки, знания и снабжение, становятся ценностью все же через волю народа.

Дорогие жители эстонии!

Мы живем в мире парадоксов. Эстония сегодня защищена лучше, чем когда-либо ранее. Мы целенаправленно развиваем свою самостоятельную обороноспособность и в то же время создали прочные союзнические отношения с друзьями, которые разделяют одинаковые с нами ценности.

С другой стороны, мир вокруг нас неспокоен и создает чувство, что безопасность стала более хрупкой. На Украине и Ближнем Востоке идет война, люди гибнут или обращаются в бегство. Не исчезли стремления заменить международное право, ценности и суверенность государств правом более сильного.

Каждая неделя приносит нам новости о разногласиях в нашем собственном лагере — лагере демократических западных стран. Но эти разногласия в действительности не достигают корней союзных отношений — демократических ценностей, международной правовой среды.

Но необдуманная ссора может все же повредить корни, если хотя бы на мгновение забыть, что эта корневая система хоть и прочная, но все же требует постоянной заботы всех тех сторон, для кого эти ценности важны. Нерадивостью стремятся воспользоваться те, кому наши ценности не подходят, поскольку они предпочли бы порядок, основанный на силе.

В сложном мире у нас есть только один компас. Стрелка этого компаса ориентируется в магнитном поле универсальных ценностей. Ими являются свобода, демократия, права человека и правовое государство. Как малое государство, нам нельзя отклоняться от этих принципов ни на йоту. Нам нельзя вставать на чью-то сторону в отдельных спорах, мы должны оставаться верны своему компасу. Так наши решения будут всегда понятны и нашим друзьям, даже в ситуациях, когда их собственный компас по той или иной причине отклонился от их собственных интересов. Поскольку, цитируя Леннарта Мери: ” Единожды преданный принцип запускает эффект домино, остановить который становится всё сложнее и требует больших жертв, чем оставаться верным принципам”.