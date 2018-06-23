23.06.2018, 11:50

Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет

 (76)
rus.delfi.ee
EST 2
Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет
Foto: Priit Simson

Сегодня на параде в честь Дня победы на Таллиннском певческом поле президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь. Публикуем перевод речи президента в полном объеме.

"Дорогие представители Кайтселийта, дорогие жители Эстонии здесь на Певческом поле и в каждом доме!

Сегодня на Певческом поле, при организации Кайтселийта, мы видим желание эстонского народа обороняться. Волю, желание и готовность всех нас. Не только видим, но и показываем. Этот парад повышает нашу собственную уверенность в себе, поскольку мы подтверждаем, что при необходимости привлечем к своей защите весь народ. Этот парад показывает нашим союзникам — эстонцы готовы при необходимости постоять за себя. Наконец, парад показывает нашим противникам — сила Эстонии не ограничивается профессиональными военными и также не ограничивается подготовленными резервистами. Сила Эстонии — это готовность всего народа стоять за себя и помогать друг другу в трудностях.

Собственная сила и воля — вот самая большая гарантия нашей безопасности. Мы реагируем на кризисы, связанные с безопасностью, всем народом — например, в лесных пожарах этого засушливого лета. Народ вышел вместе с профессиональными спасателями, и профессиональные спасатели знают, как действовать вместе с добровольцами.

Несчастья все-таки случаются. Иногда их невозможно предотвратить. К сожалению, следует признать, что, некоторые пожары начались из-за наших собственных действий. Еще предстоит много работы, чтобы каждый почувствовал свою предупреждающую ответственность вести себя так, чтобы, по меньшей мере, не было несчастий, которых можно избежать. В этой работе спасатели также действуют вместе с добровольцами. Спасибо всем добровольцам из спасательной сферы, в числе которых всегда много членов Кайтселийта. Нет худа без добра — каждое совместное разрешенное событие демонстрирует, что мы были бы вместе и действовали бы так же в случае серьезного кризиса, связанного с безопасностью. Именно эта готовность является лучшей профилактической работой, которую мы можем делать. Народ, который всей душой хочет себя защищать, как раз и находится под защитой. То, что у нас есть готовность, навыки, знания и снабжение, становятся ценностью все же через волю народа.

ТОП

Дорогие жители эстонии!

Мы живем в мире парадоксов. Эстония сегодня защищена лучше, чем когда-либо ранее. Мы целенаправленно развиваем свою самостоятельную обороноспособность и в то же время создали прочные союзнические отношения с друзьями, которые разделяют одинаковые с нами ценности.

С другой стороны, мир вокруг нас неспокоен и создает чувство, что безопасность стала более хрупкой. На Украине и Ближнем Востоке идет война, люди гибнут или обращаются в бегство. Не исчезли стремления заменить международное право, ценности и суверенность государств правом более сильного.

Каждая неделя приносит нам новости о разногласиях в нашем собственном лагере — лагере демократических западных стран. Но эти разногласия в действительности не достигают корней союзных отношений — демократических ценностей, международной правовой среды.
Но необдуманная ссора может все же повредить корни, если хотя бы на мгновение забыть, что эта корневая система хоть и прочная, но все же требует постоянной заботы всех тех сторон, для кого эти ценности важны. Нерадивостью стремятся воспользоваться те, кому наши ценности не подходят, поскольку они предпочли бы порядок, основанный на силе.

В сложном мире у нас есть только один компас. Стрелка этого компаса ориентируется в магнитном поле универсальных ценностей. Ими являются свобода, демократия, права человека и правовое государство. Как малое государство, нам нельзя отклоняться от этих принципов ни на йоту. Нам нельзя вставать на чью-то сторону в отдельных спорах, мы должны оставаться верны своему компасу. Так наши решения будут всегда понятны и нашим друзьям, даже в ситуациях, когда их собственный компас по той или иной причине отклонился от их собственных интересов. Поскольку, цитируя Леннарта Мери: ” Единожды преданный принцип запускает эффект домино, остановить который становится всё сложнее и требует больших жертв, чем оставаться верным принципам”.

Помимо активной деятельности в международных организациях мы должны развивать также двухсторонние союзнические отношения. С нами сегодня здесь солдаты-союзники из Великобритании, Дании, Польши, Латвии, Литвы и Соединенных Штатов Америки, а также финские и шведские партнеры. У нас двухсторонние союзнические отношения с Францией, как здесь в Эстонии, так и в далекой Африке. Воздушное пространство Балтийских стран защищают самолеты почти всех союзников НАТО. Европейский союз направляет внимание на обороноспособность своих стран-участников. Таким образом, мы можем быть уверены, что безопасность Эстонии зависит не только от одного человека, одного государства или одной организации. Мы знаем, что с нами находятся все те, чей компас исходит из того же поля ценностей.

Дорогие военнослужащие Сил обороны и представители Кайтселийта!

В мире осталось мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% своего населения. Эстония сможет. Вы показали это нам и всему миру в мае, на крупных учениях ”Еж”. У ”Ежа” просматривается определенная аналогия с певческими праздниками. На поле был мощный объединенный хор из 16 000 участников, и десятки тысяч зрителей на обочинах дорог сопереживали вам. Крупные учения, скорее, приветствовали, чем просто терпели. Большая благодарность участникам и эстонскому народу за понимание!

Нынешний ”Еж” охватил гораздо больше участников, чем наши Силы обороны. В учениях были задействованы также учреждения внутренней безопасности. Всё лучше мы понимаем, что военная государственная оборона — то, что гарантируют наши военнослужащие Сил обороны и кайтселийтчики — лишь одна из шести сфер масштабной государственной обороны. Военная государственная оборона не должна отвечать на вопрос, как в каком-либо кризисе сможет справиться наша больничная сеть, если число пациентов взрывоподобно вырастет. Или как мы избежим хаоса, если работа жизненно важных служб будет нарушена.

В качестве национального соглашения мы создали боеспособные Силы обороны с быстрой готовностью к бою. Мы готовы защитить себя от врага. Но, очевидно, будет правильно предположить, что и в других сферах государственной обороны нужны хорошо развитые способности и высокая скорость реагирования?

Это необходимо в бытовых кризисах и при стихийных бедствиях, и, конечно же, в случае военного кризиса, но если последний мы сможем через сдерживание предотвратить, то сдерживание против стихийных бедствий, насколько известно, не работает. И как уже было сказано, несчастья все же случаются.

У нас, наконец, имеется масштабная программа развития государственной обороны, составляются кризисные планы и программы действий гражданских министерств, заложено множество концепций. Но только с умными бумагами, инициативой добровольцев и импровизациями во время кризиса сегодня далеко не уедешь. Можем ли мы в свете этого довольствоваться ситуацией, когда наряду с каждыми 73 евро, инвестированными в Силы обороны, для всех остальных сфер государственной обороны вместе взятых планируется инвестировать в среднем только 1 евро? То есть можно ли увеличить финансирование, но не за счет тех 73 евро?

Дорогие сограждане!

Через восемь месяцев выборы в Рийгикогу. Предстоит решить, как будет развиваться жизнь Эстонии в следующие четыре года. Хорошо, что одной из центральных тем 2019 года, вероятно, вновь станет безопасность.

Желаю, чтобы на этот раз дискуссия на тему государственной обороны и безопасности была более полноценной по содержанию. Когда вновь зайдет речь о важности масштабной государственной обороны, спросим себя, что это конкретно означает и сколько денег планируется инвестировать в ту или иную программу масштабной государственной обороны? И инвестировать ли сегодня или только в последующий период составления стратегии государственного бюджета? Несчастья ведь не ждут, они могут произойти сегодня или завтра. Когда мы замечаем в предвыборной программе ключевые слова о новых военных возможностях или системах вооружения, то подумаем, следует ли в таком случае повышать расходы на оборону до 2,5%, 3% или даже до 4%? Второй вариант — довольствоваться размером и возможностями нынешних Сил обороны, а также масштабной государственной обороной, существующей в основном на бумаге. Это тоже выбор. Но в таком случае это должно быть сознательное решение, оговоренное с избирателями. Способности Сил обороны сегодня явно самые лучшие, чем у нас когда-либо были. В распоряжении спасателей благодаря средствам Европейского союза имеется отличная техника. Добровольцы в обеих сферах полны энтузиазма и готовы к совместному участию. Как будет дальше, об этом мы должны подумать все вместе. Красивое летнее время в качестве политического сезона не должно проходить впустую, когда мысли становятся легче и обо всем забываешь, сидя в хорошей компании в летнюю ночь. Насколько защищенная Эстония нам нужна?

Будем беречь Эстонию!

Да здравствует Кайтселийт!"

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Президент Кальюлайд на параде: в мире мало стран, которые смогут сразу призвать под ружье более 1% населения. Эстония сможет

23.06.2018
Сегодня на параде в честь Дня победы на Таллиннском певческом поле президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь. Публикуем перевод речи президента в полном объеме.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Если назвать в Грузии его имя, то все двери откроются”. Первое и эксклюзивное интервью спутницы жизни Олега Осиновского

23.06.2018
Два года назад, в апреле, как гром среди ясного неба грянула новость: самый богатый предприниматель Эстонии, транзитный бизнесмен Олег Осиновский (52) после 30 лет брака разводится с женой Ириной Осиновской (52).
Подробнее


-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ADDER PL.14536JSB/02PA
219,- €
186,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €

ИССЛЕДОВАНИЕ: У рожденных в свободной Эстонии успех зависит от генов больше, чем у рожденных в СССР

22.06.2018
В первый раз исследование, основанное на данных генов эстонцев, показывает что, если в обществе происходят большие изменения то в одной и той же популяции может очень быстро измениться также влияние наследственности на личную удачу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО: Предпраздничные алкоралли! Производители не могут обеспечить необходимым количеством продукции приграничные магазины

22.06.2018
По словам директора приграничного магазина в Икла Super Alko, в этом году продажи в преддверии Иванова дня возросли по сравнению с прошлым годом в три раза.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Семейная ссора? Кристина Шмигун-Вяхи прилюдно выясняла отношения с мужем

23.06.2018
Фотограф запечатлел Кристину Шмигун-Вяхи и ее мужа Кристьяна-Тора Вяхи в не самы йлучший для них момент — Кристина была явно раздражена и вела себя с мужем резко. Как утверждает ее муж, это была не семейная ссора — Кристину разозлил снимавший ее фотограф. Или же ее разозлило то, что фотограф запечатлел их с мужем во время ссоры?
Подробнее