18.09.2018, 07:31

Президент Кальюлайд латвийскому телевидению: должна сказать, что пиво в Латвии очень хорошее

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Редактор: Мадис Муст
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Президент Кальюлайд латвийскому телевидению: должна сказать, что пиво в Латвии очень хорошее
Foto: Läti presidendi kantselei

В четверг и пятницу президент Керсти Кальюлайд приняла участие в обсуждениях группы Аррайолуш в Латвии. Одновременно она рассказала в интервью Латвийскому телерадиовещанию, почему переехала в Нарву, почему присутствие НАТО в странах Балтии важно и почему латвийцы не должны постоянно сравнивать себя с эстонцами, пишет Maaleht со ссылкой на Lsm.lv.

Одной из тем между встретившимися президентами была безопасность общества. Не секрет, что страны Балтии видят как одно из более слабых мест в безопасности Европы. Обсуждали ли вы эту тему?

Об этом у нас заходила речь. Это вопрос гигиены, как мы себя защищаем и убеждаемся в том, что наша способность к сдерживанию отвечает потребностям. Довольно ясно, что у нас есть сосед с непрогнозируемым поведением, поэтому мы должны делать все, чтобы вторая сторона не думала, что присутствие НАТО в странах Балтии не имеет значения.

Продолжая тему России, поступили новые открытия в связи со Скрипалями. Эстония вместе с другими странами прошлым летом уже выслала российских дипломатов, но теперь Великобритания требует дополнительных санкций. Готова ли Эстония к введению дополнительных санкций?

Я считаю, что важно обдумать такое наказание, которое было бы направлено на тех людей и те организации, которые виновны. В то же время я чувствую, что стоит помнить о том, что российское гражданское общество не нужно связывать с их правительством.

Вы считаете, что позиция стран Балтии в отношении России согласована или нужно было бы больше единства? Например, как реагировать на такой инцидент, как отравление Скрипалей.

У нас в этом вопросе похожие взгляды, и наши обращения по всем вопросам очень похожи. Или мы представляем их вместе — как на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Говоря о российском гражданском обществе, вы решили перенести свое бюро в Нарву…

Это эстонское гражданское общество, а не российское. Нарва — это Эстония. Там живут люди, которые любят Эстонию, и они очень разочарованы, когда журналисты говорят, что они любят Эстонию меньше потому, что они говорят по-русски.

Но говоря об этом решении, как вы его приняли и как у вас там все прошло?

Я провела там десять дней и считаю, что стоит быть и в других частях Эстонии. Я была и в других местах — неделю работала в Тарту, а также в Отепя. Но это так не освещают в СМИ. Я планирую продолжать.

Для жителей Нарвы это была хорошая возможность показать, что они думают, как они живут и что они эстонцы, как и все остальные. Это был главный месседж.

У вас в следующем году будут выборы, где используется и электронное голосование, которое часто связывают с большими рисками для безопасности. Что делает Эстония, чтобы защитить демократию?

Я не понимаю, почему электронные выборы постоянно связывают с более высоким риском. На самом деле, риск меньше. Во-первых, при электронном голосовании бессмысленно покупать голоса. Всегда ходят слухи, что кто-то купил голос — нужно сфотографировать бюллетень и тогда им платят. При электронном голосовании это невозможно, поскольку голос всегда можно отозвать и изменить.

Электронное голосование безопаснее голосования по почте. По почте бюллетень отправляют, но неизвестно, заполнил ли ты его сам или это сделал кто-то другой. Так не получаешь никакого ответа и о том, принят ли голос. При электронном голосовании ответ незамедлительный и голосовать можно с любого конца света.

ТОП

Но учитывая вмешательство внешних сил в выборы в других странах, боитесь ли вы, что могут вмешаться и в ваши выборы?

Боязнь — неправильное слово. Я считаю, что мы всегда должны быть бдительны в отношении того, что риски для кибербезопасности касаются не только правительственных учреждений. Все должны заботиться о безопасности своего дигитального идентитета. В Эстонии целое поколение людей, у которых есть эта привычка, поэтому мы знаем, как себя защитить.

Мой последний вопрос, может быть, немного риторический. В Латвии многие говорят о том, что в Эстонии все лучше. Почему у нас, по вашему мнению, такой идеализированный взгляд на нашего соседа?

На этот вопрос я ответить не могу. Но я всегда говорю, как мне нравятся латвийские пляжи, мне нравятся жители Латвии и ваш президент — мой хороший друг. Я должна сказать и то, что латвийское пиво — очень хорошее. Даже если я не еду его покупать, когда я здесь, я всегда наслаждаюсь Valmiermuiža. Еда очень хорошая. Люди очень дружелюбные. Экономика развивается успешно. Поэтому нужно чувствовать гордость за себя, а не думать, что кто-то лучше. Гордитесь собой!

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В четверг и пятницу президент Керсти Кальюлайд приняла участие в обсуждениях группы Аррайолуш в Латвии. Одновременно она рассказала в интервью Латвийскому телерадиовещанию, почему переехала в Нарву, почему присутствие НАТО в странах Балтии важно и почему латвийцы не должны постоянно сравнивать себя с эстонцами, пишет Maaleht со ссылкой на Lsm.lv.
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