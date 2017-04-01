Президент Кальюлайд: Эстония хочет скорейшей ратификации договора о границах с Россией

”Эстония уже давно готова ратифицировать этот договор. Мы не можем предсказывать, как именно повернется ситуация, но искренне желаем, чтобы это соглашение было ратифицировано с обеих сторон”, — сказала в интервью радиостанции ”Эхо Москвы” президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

При этом Кальюлайд подчеркнула, что о радикальных мерах, типа возведения стены между Эстонией и Россией речи быть не может. ”Для того чтобы удостовериться в том, что никто незаконно не пересекает границу, войны не нужны. Есть другие технические возможности, чтобы этого добиться. Нужно, чтобы границы были хорошо размаркированы, чтобы никто не мог их случайно перейти”, — отметила президент.

По словам Кальюлайд, вопрос о выплате репарации за ”советскую оккупацию” между Эстонией и Россией не стоит. ”Для меня это не стоит между Эстонией и Россией, ведь речь именно об СССР. Именно СССР оккупировал нашу страну, и этому мы должны учить наших детей”, — отметила она.

Кальюлайд усматривает интеллектуальный интерес в вопросе об ущербе, нанесенном республике при ”оккупации Советским Союзом”. ”Думаю, будет интересно сосчитать, что именно Эстония потеряла, в том числе экономически вследствие советской оккупации. Нужно прийти к какому-то выводу, чего мы лишились. Думаю, что компенсация и репарация как таковые напрямую с этим вопросом не связаны”, — пояснила президент.