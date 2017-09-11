Президент Кальюлайд — депутатам Рийгикогу: сделаем так, чтобы эстонцы могли гордиться теми, кто представляет их

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи по случаю открытия осенней сессии Рийгикогу сказала, что финансирование партий законотворчество должны стать прозрачнее для людей.

Публикуем речь президента в полном объеме.

Уважаемый парламент.

Уважаемые члены Рийгикогу! Прежде всего, хочу выразить вам свое уважение. За кажущееся простым и естественным дело — участие в демократическом процессе. Но время сейчас такое, что надо повторять, чтобы не забыть.

Как члены Рийгикогу, вы готовы к тому, что общественность не всегда разделяет ваши точки зрения. И тем не менее, вы их высказываете. Вы готовы представлять свои позиции, защищать их и во имя своих идей отказываться от спокойной роли наблюдателя. Вы предпочли действовать и действуете, если получаете поддержку избирателей.

Вы не заняли место стороннего критика. Вы знали, что и предлагаемые вами решения не являются технически совершенными, но действовали с пониманием того, что ваши действия являются лучшим компромиссом, который готово принять общество.

Вы не высказываете свои позиции в анонимных комментариях, но делитесь ими с общественностью. Ваша плата за это — не только осознанная и конструктивная критика. Вы платитесь за это и ”обратной связью”, затрагивающей ваши личные качества, внешность, семейное положение, сексуальную ориентацию или предположения на эту тему, даже предпочтения в части проведения досуга.

Независимо от того, разделяю ли я ваше мировоззрение, я отношусь к вам с уважением. И все же — в этом зале, без сомнения, находились раньше и находятся сейчас те, кто намеренно, по глупости или из-за безразличия внесли свой вклад в то, чтобы профессия политика имела в Эстонии негативную окраску. Совсем не надо напрягать память, чтобы вспомнить о нарушениях закона или расистских высказываниях. Наши партии все же иногда проводят свои кампании, не выбирая средств или используя государственные средства. Люди не понимают партийных денежных потоков — откуда партии получают деньги и куда их расходуют. Это нехорошо.

Нам надо, чтобы разумная часть общества была готова оказаться однажды здесь, в этом зале. Нам надо, чтобы все общество, включая и молодежь, доверяло политикам и демонстрировало это посредством высокой избирательной активности. Прозрачные и законопослушные действия здесь бы очень пригодились.

Покажем все вместе, что для нас важно, прежде всего, будущее Эстонии, и для его формирования нам необходима в наших действиях поддержка всего народа. Сделаем так, чтобы эстонцы имели причину гордиться собой и теми, кто представляет их, например, в этом зале.

Но не забывайте, что никто не может монополизировать гордость быть эстонцем. Никто не может требовать от нас отказа от свободы, чтобы наш триколор стал еще ярче. Никто не может ограничить наше свободное самоопределение, даже для того, чтобы триколор стал еще ярче. Никому не позволено вызывать в части общества чувство вины или считать их бесполезными по причине того, что они на протяжении всего своего репродуктивного возраста не думают о том, чтобы под сине-черно-белым стояло больше эстонцев. Никому не позволено считать имеющими меньше отношения к сине-черно-белому флагу тех сограждан, которые говорят на другом языке и несут в себе другую культуру. Культурное пространство и обычаи приобретаются, им учатся. Это может происходить дома, но также в детском саду или школе. Сине-черно-белого генофонда не существует. Есть эстонский язык, культура, обычаи, традиции и привычки. Наконец, есть наши законы и их исполнение, вместе с независимой судебной системой, которая имеет право на то, чтобы ждать поддержки своей независимости и в этом зале.

Дорогие члены Рийгикогу!

Ваш голос решает, сможет ли наше государство воспользоваться предоставленными нам историей возможностями наилучшим образом. Вы все время проявляете находчивость и гибкость. Вы сумели поставить на службу нашего будущего большой интерес к перспективам будущего, обусловленный инстинктом самосохранения малого государства.

Отмечаю вашу инициативу по поддержке инновационных предпринимателей и созданию правового поля, в котором они могли бы действовать. Заслуживает признания и предприимчивость Рийгикогу в части нахождения в сотрудничестве с предпринимателями решений в рамках так называемого закона Убера, для использования новых возможностей без того, чтобы пострадали простые работники. Хорошо, когда законодатель, вместо того чтобы при помощи статей закона противостоять прогрессу, идет с ним в ногу. В поддержке развития технологий парламент Эстонии, вне сомнений, является чемпионом мира среди парламентов. Сохраните же эту позицию!

Разумеется, профессия политика в этом инновационном государстве является более рискованной, чем в какой-то другой, более скромной демократии. Конечно, первопроходцы двигаются вперед методом проб и ошибок. Но все же они имеют существенное преимущество перед последователями — никто другой не может выбирать темп, никто другой не видит так ясно таящиеся впереди препятствия, но также и возможности. Эстония никогда бы не стала первым в мире функционирующим в цифровой среде обществом, которое поддерживается государством с его демократической структурой, если бы политики не были смелыми первопроходцами.

Конечно, иногда нас постигают неудачи, точную суть и влияние которых трудно предугадать. После кибератак 2007 года мы показали, что это сделало нас как цифровое государство сильнее, чем мы были раньше. Нынешней осенью вас ждет рассмотрение закона о кибербезопасности — возможность модернизировать правовое поле в сфере киберрисков.

За первую неделю выяснилось, что непонятная для большинства из нас расчетная ошибка, выявление которой происходит через несколько разных международных звеньев — так уж устроен глобальный технологический порядок — еще раз заставляет нас как государство делать смелые шаги в деле поддержки своего цифрового общества. Шаги, которые не предпринимал никто другой.

Необходимо учитывать, что теперь и далее мы будем иногда выбирать неправильные пути, возвращаться, но продолжать искать. Это по-прежнему экономически выгодно нам самим. И именно такую Эстонию знают в мире и нуждаются в ней. Кто-то должен быть смелым. Мы не боимся. Мы являемся обществом, а не отдельным технологическим предприятием. В этом наша особенность. В этом наша возможность быть лучшей жизненной средой для своих граждан, гибким родным пристанищем для своих людей, обладающих глобальными амбициями или просто работающих в соседней стране.

Уважаемые члены Рийгикогу!

Впереди новый сезон законотворчества. Чтобы защитить правовое государство и демократию, законодатель взял на себя обязательство соблюдать хорошие обычаи законотворчества. Чтобы сохранить веру людей в правовое государство и компетентность законодателя, законодатель должен видеть картину целиком. Намерения разработать законопроект и оценить его влияние не должны становиться назойливой формальностью, которая выполняется лишь для галочки или, если повезет, не выполняется вообще. Случайное и непродуманное законотворчество, которое не учитывает действующей правовой системы или реагирует на злободневные политические темы, получившие больше всего ”лайков”, создает правоприменительные проблемы, необходимость внесения дополнительных поправок, незапланированные расходы и правовую нестабильность.

Как становится возможным, что многие благие намерения, например, помещение детей с трудностями в обучении и с особыми потребностями в обычные школы, оставляют учителей один на один с той проблемой, как теперь обеспечить всем детям достаточное внимание и надлежащую успеваемость? Как случаются такие промахи, когда силой закона освобождаются от ответственности проектировщики, не обеспечившие доступ людям с ограниченными возможностями? Как могло случиться, что некоторые самоуправления трактуют свою свободу принимать решения в сфере всесторонней социальной поддержки слабым членам общества как свободу ничего не делать? Как могут в самоуправлениях с таким уровнем дохода и демографической ситуацией расходы на социальные услуги отличаться почти втрое? Более строгие санкции и контроль, конечно, производят впечатление на избирателей, но какой в них смысл, если отсутствует система реабилитации ошибившихся? Вот вопросы, которые ежедневно задают мне, думаю, что и вам, наши люди.

В части многих законопроектов законодатель исходит из того, что проект отвечает положениям Конституции. Но этого недостаточно. Вы, члены Рийгикогу, являетесь законодателями. Вы несете ответственность за правильное и справедливое, прозрачное и заслуживающее доверия законодательство. И уклонением от ответственности является разрешение на бумаге защищать такие права как совместное проживание, если у вас не хватает чувства ответственности, чтобы обеспечить эти права в действительности. Конституция Советского Союза тоже на бумаге обещала защищать свободу слова и мысли. Разумеется, можно надеяться, что суды придут в этом вопросе людям на помощь, чтобы укрепить силу правового государства. Они и приходят, но сомнений в торжестве права это не устраняет.

Или мы примем планируемый закон о фоновом контроле, в отношении которого я надеюсь, что отзывы на него обратят на себя достаточно внимания. Мы все заинтересованы в сохранении доверия к представителям государственной власти, но никогда не является лишним спросить, не причиняется ли в большой суете непоправимый ущерб. Даже если излишнее регулирование не противоречит Конституции.

Уважаемые члены Рийгикогу.

В заключение хочу сказать, что вы должны уважать свою должность не только за собственное благосостояние, но за благо для Эстонского государства. Меня беспокоит, что Рийгикогу, как кажется, слишком легко готово передать большую часть своих функций исполнительной власти.

Вы хоть и убрали из проекта госбюджета вызывавшие больше всего тревоги положения, которые существенно расширили бы бюджетные полномочия правительства за счет Рийгикогу, но только после критики Госконтроля, канцлера права и Госсуда. Стоит добавить, что финансовая компетенция Рийгикогу не ограничивается одобрением госбюджета и распределением пособий. Ответственность парламента распространяется и на долгосрочные инфраструктурные проекты общегосударственного значения, каким является, например, Rail Baltica. Вашей задачей является создание и внедрение контрольных механизмов для реализации этой ответственности. А от распределения пособий можно было бы вообще отказаться или ясно заявить, кто и как может просить у Рийгикогу рождественские подарки.

Я хочу сегодня здесь подтвердить свою твердую волю сделать в сотрудничестве с вами все, чтобы при решении вопросов законотворчества мы наряду с нашими практическими и экстренными вопросами не забывали о правовом государстве и основных правах, без которых обесценивается наша восстановленная 26 лет назад свобода.

И в заключение: осенью многие из вас, вероятно, возложат на себя еще больше ответственности, подтвердив, что способны работать так же хорошо, если не лучше, представляя интересы людей одновременно и на местном уровне, и на уровне государства. Соответствие конституции возможности совмещения мандатов члена самоуправления и члена Рийгикогу подтверждена Госсудом. Желаю вам и необходимой твердости для отказа от этих двух стульев, если вы чувствуете, что не можете представлять разные интересы без компромиссов со своей совестью.Желаю вам сил и мудрости в принятии правильных решений!