Президент Кальюлайд: бумажное делопроизводство — это как топливо из полезных ископаемых

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь в таллиннском Котле культуры, обращенную руководителям стран ЕС, в которой отметила, что люди должны доверять дигитальной среде.

”В некотором смысле бумажное делопроизводство подобно использованию полезных ископаемых в виде топлива: они развивались многими поколениями людей, законодателей, со временем становились сложнее, потому что с ростом бюрократии в них переплетается все больше политических компромиссов”, — сказала президент Керсти Кальюлайд на открытии саммита на тему дигитализации.

По словам президента, начинания, связанные со стратегией формирования общего дигитального рынка Евросоюза, помогут двигаться в сторону развития трансграничных дигитальных услуг во всем ЕС, основами которых являются, например, принцип разового запроса данных и принцип дигитальной услуги по умолчанию.

”Мы должны упорно добиваться того, чтобы достичь окончательного соглашения по всем этим предложениям к 2018 году”, — заявила президент.

По словам Кальюлайд, люди должны доверять дигитальной среде, так как обеспечение неприкосновенности частной жизни и кибербезопасности являлись предпосылками для создания нашего дигитального общества.

”В действительности впечатляющая часть рабочих мест, возникших в результате технологического прогресса, по должностным умениям или образованию занятых людей удивительно разнообразна. Это можно назвать развитием равных возможностей. Возьмите хотя бы ютуберов или тех, кто продает в интернете сделанное собственными руками, или сдающих через Airbnb свою недвижимость”, — сказала глава государства.

Президент Кальюлайд добавила, что граждане наших стран предлагают услуги и продают товары во всем мире, проживая либо в одном конкретном государстве, либо путешествуя, и поэтому мы должны быстро найти возможности включить их в систему государственного социального страхования.

Главы государств Евросоюза собрались сегодня в Таллинне на саммит, посвященный дигитализации. Его целью является обсуждение того, как поднять конкурентоспособность и привлекательность Европы в ситуации быстро развивающихся технологических, дигитальных возможностей.