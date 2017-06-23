Президент Кальюлайд: безопасность начинается с каждого из нас

На праздновании Дня победы в Освободительной войне президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла речь, в которой он подчеркнула, что чувство защищенности обеспечивается не только международными соглашениями, но и более широким соучастием и сотрудничеством со стороны всех граждан, государственных институтов и ведомств.

"Безопасность Эстонии укрепляет сильное гражданское общество, в котором сознательная гражданская активность играет важную роль в продвижении безопасности и чувства защищенности. Безопасность начинается с каждого из нас. Так же как в нормальной обстановке мы несем ответственность за себя, своих близких и общину, так наша самостоятельная роль сохраняется в кризисной ситуации, будь то несчастье, стихийное бедствие или угроза безопасности", — сказала президент, передает rus.err.ee.

"Члены Кайтселийта, погибшие за независимость Эстонии, сражаясь вдали от дома, пожертвовали своими жизнями не напрасно. Они сложили головы за то, чтобы мы могли мирно готовиться к 100-летию Эстонской Республики. Мы, в свою очередь, несем ответственность за то, чтобы наши внуки имели возможность праздновать и 200-летие", — добавила Кадьюлайд.

"НАТО обеспечивает мир. Доверие к НАТО проверено холодной войной и продолжает подтверждаться в условиях нынешней международной ситуации рядом с нами и в других регионах. НАТО убедителен и вызывает доверие, всегда находясь на должном уровне, поэтому проводимая НАТО политика сдерживания всегда эффективна", — отметила она.

"Различные угрозы открытого мира не имеют такого устрашающего эффекта, если мы знаем, что мы готовы и можем опереться друг на друга, чтобы выстоять. Открытая безопасность простирается от порога родного дома до штаб-квартиры НАТО, и все мы играем в этом свою роль. Мы защищены. Но мы должны каждый день беречь себя и нашу Эстонию", — сказала Кальюлайд в заключении речи.