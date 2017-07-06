Президент Кальюлайд: антипропаганда ничуть не лучше самой пропаганды

Президент ЭР Керсти Кальюлайд на открытии конференции по стратегической коммуникации Riga StratCom Dialogue 2017 подчеркнула в своей речи, что перед государствами стоит очень серьезный вызов — распространять информацию без ущемления свободы СМИ и впадения в антипропаганду.

”Открытый и честный обмен информацией в демократическом государстве является основой отношений между народом и властями разного уровня. Коммуникация имеет конституционное значение, и если она производится нечестным, неполным образом, демократия может попасть под удар”, — сказала президент Кальюлайд на конференции.

В то же время она отметила, что сама по себе коммуникация, какой бы успешной она не была, не может заменить эффективную и убедительную политику.

”Государства должны показывать фактические результаты в экономической сфере, социальной, культурной и других. Если нет связи между обещаниями и действиями, то, в конце концов, для властей все заканчивается провалом”, — добавила она.

Кальюлайд подчеркнула в своей речи важность свободы и разнообразия СМИ: ”Нужно поощрять более тесное сотрудничество между медиа и государственным аппаратом, общение между ними, обмен информацией. В борьбе против пропаганды и лживых новостей нужно всегда иметь в виду, что есть риск пойти по той же скользкой дорожке. Демократические государства не могут бороться с пропагандой, занимаясь антипропагандой. Мы должны суметь донести свое послание через открытую дискуссию, потому что антипропаганда совсем не лучше самой пропаганды”.