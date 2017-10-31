Президент Кальюлад откроет в Грузии построенную Олегом Осиновским площадку для гольфа

Сегодня делегация из 34 членов во главе с президентом Керсти Кальюлайд отправилась в Грузию, где пройдут встречи между предприятиями двух стран, экономический форум и открытие построенной эстонцами площадки для гольфа.

Площадку для гольфа Tbilisi Hills Golf Club торжественно откроет сама Кальюлайд. Гольф-клуб на 80% принадлежит фирме эстонского бизнесмена Олега Осиновского Skinest Grupp и на 20% — Kaamos Kinnisvara.

"Внимание и поддержка со стороны глав государств очень важна для любого действующего на внешнем рынке предприятия, прежде всего, с точки зрения морального аспекта. Мы все здесь занимаемся общим делом, исходя как из интересов инвесторов проекта, так и общих интересов Эстонии и Грузии”, — сказал исполнительный директор Tbilisi Hills Яак Венде.

В Грузии закрепились и друге эстонские предприятия. ”Как член бизнес-делегации я желаю внести свой вклад в укрепление коммерческих и дружеских связей между Эстонией и Грузией. От визита, встреч и внимания прессы я ожидаю того, что эстонские инвесторы в Грузии смогут чувствовать себя более уверенными и предпринимать более смелые шаги при внедрении новых проектов”, — сказал владелец Go Group AS Марсель Вичманн, который свои первые инвестиции в Грузию совершил еще 12 лет тому назад.