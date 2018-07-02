02.07.2018, 13:20

Президент Италии посетит Эстонию с государственным визитом

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rus.delfi.ee
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Sergio Mattarella
Sergio MattarellaFoto: Fabio Frustaci, AP

Президент Италии Серджо Маттарелла 4-5 июля посетит Эстонию с государственным визито, передает rus.err.ee.

Программа визита предусматривает встречу Маттарелла с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом, сообщила в понедельник пресс-служба Канцелярии президента Эстонии.

Главу итальянского государства в ходе визита будут сопровождать его дочь Лаура Маттарелла и министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, который проведет переговоры с главой эстонского МИДа Свеном Миксером.

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