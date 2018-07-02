Президент Италии посетит Эстонию с государственным визитом

Президент Италии Серджо Маттарелла 4-5 июля посетит Эстонию с государственным визито, передает rus.err.ee.

Программа визита предусматривает встречу Маттарелла с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Эйки Нестором и премьер-министром Юри Ратасом, сообщила в понедельник пресс-служба Канцелярии президента Эстонии.

Главу итальянского государства в ходе визита будут сопровождать его дочь Лаура Маттарелла и министр иностранных дел Энцо Моаверо-Миланези, который проведет переговоры с главой эстонского МИДа Свеном Миксером.