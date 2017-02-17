Президент Ильвес получил за неиспользованный отпуск более 30 000 евро

Сегодня Eesti Päevaleht пишет, что президенту так сложно взять отпуск, что этого не делал ни один президент — ни Леннарт Мери. ни Арнольд Рюйтель, ни Тоомас Хендрик Ильвес. Президент Керсти Кальюлайд хочет положить конец нелепой ситуации с отпусками и желает, чтобы Рийгикогу наконец однозначно прояснил все, что касается отпуска президента.

Ильвес ушел с поста президента после двух сроков полномочий со 175 днями неиспользованного отпуска, предусмотренная за которые компенсация превысила 30 000 евро.

"У президента Ильвеса 175 календарных дней оставшегося неиспользованным отпуска, за них он имеет право получить 31 195,62 евро", — подтвердила в день ухода президента с поста советник Ильвеса Урве Эслас.

"Все главы государства начиная с 1992 года исходили из принципа, что срок полномочий президента и отпуск несовместимы. Глава государства является главой государства 365 или 366 дней в году", — подтвердила руководитель президентской канцелярии Пирет Перт в интервью Delfi в 2015 году.

Перт подтвердила уже тогда, что взятию отпуска сопутствует много проблем практического толка. "Например: если Президент Республики не может исполнять свои обязанности, то по закону их исполняет спикер Рийгикогу, полномочия которого в парламенте приостанавливаются, но поскольку в Рийгикогу должен быть 101 депутат, в парламент должен идти замещающий депутат и т. д. Таким образом, в восстановившей независимость Эстонии ни один глава государства не брал отпуск, и по окончании срока полномочий все они получали в предусмотренном законом порядке компенсацию за неиспользованный отпуск", — пояснила Перт. Компенсация за отпуск президента Тоомаса Хендрика Ильвеса составляла 6026 евро за 35 дней в год.